Будь ласка допоможіть написати твір на тему " Моє призначення у житті" за поезіями В.Симоненка

Будь ласка допоможіть написати твір на тему " Моє призначення у житті" за поезіями В.Симоненка

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