Будь ласка розвяжіть задачу!!!Даю 45 балів!!!!)) Екскаватор мав вирити тунель певної довжини.За перший деньвін вирив 30% довжини всього тунелю,а за другий на 10% більше ніж на за перший,за третій решту 111м.Знайти...
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Будь ласка розвяжіть задачу!!!Даю 45 балів!!!!)) Екскаватор мав вирити тунель певної довжини.За перший деньвін вирив 30% довжини всього тунелю,а за другий на 10% більше ніж на за перший,за третій решту 111м.Знайти довжину тунелю. Будь ласка дуже треба!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. 1 и 2 день это 70%, то 111м это 30%. Делаем соотношение: x/70=111/30=> x=111*70/30=259 - это 2 первых дня => 259+111=370
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