Будь ласка розвяжіть задачу!!!Даю 45 балів!!!!)) Екскаватор мав вирити тунель певної довжини.За перший деньвін вирив 30% довжини всього тунелю,а за другий на 10% більше ніж на за перший,за третій решту 111м.Знайти...

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Будь ласка розвяжіть задачу!!!Даю 45 балів!!!!)) Екскаватор мав вирити тунель певної довжини.За перший деньвін вирив 30% довжини всього тунелю,а за другий на 10% більше ніж на за перший,за третій решту 111м.Знайти довжину тунелю. Будь ласка дуже треба!!!!

Автор: Гость