Буква е или и? докажи. составь предложения со словами: 1й вприант с буквой е в суффи??се; 2й вариант с буквой и. запиши их. денёч...к, хвост...к, сыноч...к, холм...к, подароч...к, размерч...к, дубоч...к, перч...к, помидорч...к,...

Русский язык

Буква е или и? докажи. составь предложения со словами: 1й вприант с буквой е в суффи??се; 2й вариант с буквой и. запиши их. денёч...к, хвост...к, сыноч...к, холм...к, подароч...к, размерч...к, дубоч...к, перч...к, помидорч...к, огурч...к, человеч...к, волос...к, перстенёч...к, платоч...к, колосоч...к, зуб...к.

Автор: Гость