Буква е или и? докажи. составь предложения со словами: 1й вприант с буквой е в суффи??се; 2й вариант с буквой и. запиши их. денёч...к, хвост...к, сыноч...к, холм...к, подароч...к, размерч...к, дубоч...к, перч...к, помидорч...к,...
Русский язык
Буква е или и? докажи. составь предложения со словами: 1й вприант с буквой е в суффи??се; 2й вариант с буквой и. запиши их. денёч...к, хвост...к, сыноч...к, холм...к, подароч...к, размерч...к, дубоч...к, перч...к, помидорч...к, огурч...к, человеч...к, волос...к, перстенёч...к, платоч...к, колосоч...к, зуб...к.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денёчек, сыночек, подарочек, дубочек, человечек, волосочек, перстенёчек, платочек, колосочек(при склонении этих сущ. Е выпадает. поэтому тут пишется Е) Хвостик, холмик , размерчик, перчик, помидорчик, огурчик, зубик(при склонении этих сущ. И остаётся и поэтому пишем суф. ик) На 8 марта я приготовил(а) маме подарочек. У зайчика короткий хвостик.
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