Булка в столовой стоит A гривен B копеек.Требуется что-бы человек вводил, сколько с??оит булочка в гривнах и копейках,количество булок,а на экран выводилось сколько надо гривен и копеек для покупки.Внимание!Программа на языке P...
Информатика
Булка в столовой стоит A гривен B копеек.Требуется что-бы человек вводил, сколько с??оит булочка в гривнах и копейках,количество булок,а на экран выводилось сколько надо гривен и копеек для покупки.Внимание!Программа на языке Pascal Пример: 10гр !15коп 2 булки | 20гр 30коп 5гр 50коп 4булки 22гр 0коп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5гр 50коп 1булка; 10гр 100 коп 2 булки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мар'ян задумав натуральне числло, про яке його друзі сказали: Тарас " Це число 9", Ро??ан: "Це число просте", Андрій"Це число парне", Михайло:"Це ч...
Русский язык
Помогите пожалуйста отгадать животное из семейства кошачьих, первая буква Г - 6 бу??в. Спасибо,очень надо
Математика