Булка в столовой стоит A гривен B копеек.Требуется что-бы человек вводил, сколько с??оит булочка в гривнах и копейках,количество булок,а на экран выводилось сколько надо гривен и копеек для покупки.Внимание!Программа на языке P...

Информатика

Булка в столовой стоит A гривен B копеек.Требуется что-бы человек вводил, сколько с??оит булочка в гривнах и копейках,количество булок,а на экран выводилось сколько надо гривен и копеек для покупки.Внимание!Программа на языке Pascal Пример: 10гр !15коп 2 булки | 20гр 30коп 5гр 50коп 4булки 22гр 0коп

Автор: Гость