Бунин ,,Сверчок,, 25 БАЛЛОВ!!!!!!! какими средствами выражается противоречие между физической немощью Сверчка и его жизнелюбием и силой воли в труднейших обстоятельствах? Откуда эта сила воли? Как она проявилась?

Литература

Бунин ,,Сверчок,, 25 БАЛЛОВ!!!!!!! какими средствами выражается противоречие между физической немощью Сверчка и его жизнелюбием и силой воли в труднейших обстоятельствах? Откуда эта сила воли? Как она проявилась?

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