Бунин ,,Сверчок,, 25 БАЛЛОВ!!!!!!! какими средствами выражается противоречие между физической немощью Сверчка и его жизнелюбием и силой воли в труднейших обстоятельствах? Откуда эта сила воли? Как она проявилась?
Литература
Бунин ,,Сверчок,, 25 БАЛЛОВ!!!!!!! какими средствами выражается противоречие между физической немощью Сверчка и его жизнелюбием и силой воли в труднейших обстоятельствах? Откуда эта сила воли? Как она проявилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила воли и организованночти. он был собой и не сдавался
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