Буратино в сказочном банке взял кредит 5 золотых сроком на год под 15% ежемесячно. С??олько денег он заплатит банку через год?(Каждый месяц он отдает 1/12 долга и проценты от исходной суммы кредита в 5 золотых)

Гость: Гость:

Если Буратино платит 15% от 5 монет ежемесячно, то он в месяц платит 5 х 15 / 100 = 0,75 монеты. За год это будет 0,75 х 12 = 9 монет. Если каждый месяц он отдает 1/12 от пяти монет, то за год он отдаст 5 монет. 9 + 5 = 14 монет отдаст Буратино через год.