Бутылка плотно закрыта пробкой. Как используя атмосферное давление открыть пробку не прикасаясь к ней руками?
Физика
Бутылка плотно закрыта пробкой. Как используя атмосферное давление открыть пробку не прикасаясь к ней руками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно нагреть бутылку (и её содержимое) и пробку вырвет давлением изнутри.
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Выполните деление а) 2793:5,7 б) 495,6:0,7 в) 17,02:3,7 г) 18:1,25 д)167,4:0,62 е) 0,408:0,17 ж) 1,332:0,036 з) 0,57409:0,187
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