Бутылка плотно закрыта пробкой. Как используя атмосферное давление открыть пробку не прикасаясь к ней руками?

Физика

Бутылка плотно закрыта пробкой. Как используя атмосферное давление открыть пробку не прикасаясь к ней руками?

Автор: Гость