Бв каких словах есть имторическая приставка за-? а) затмение б) закат в) заря

Русский язык
Бв каких словах есть имторическая приставка за-? а) затмение б) закат в) заря
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не в каких) слова тмение нет.
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