Быберите верное утверждение: а)имя существительное-это состав слова б)имя существительное это член предложения в)имя существительное это часть слова г)имя существительное это часть речи

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Быберите верное утверждение: а)имя существительное-это состав слова б)имя существительное это член предложения в)имя существительное это часть слова г)имя существительное это часть речи

Автор: Гость