Была ли, на ваш взгляд, альтернатива колхозному строительству? Если "да", то какая? ??чень надо напишите кратко пожалуйста!за ранее спасибо !!

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Конечно, была. Продолжение политики времен НЭПа, когда крестьянам предоставили значительную степень хозяйственной свободы и это сразу привело к быстрому восстановлению сельского хозяйства. Но крестьян-единоличников было сложно контролировать, да и требовались деньги на проведение индустриализации, собственно, поэтому и была начата коллективизация,а НЭП в деревне свернут.