Была ли, на ваш взгляд, альтернатива колхозному строительству? Если "да", то какая? ??чень надо напишите кратко пожалуйста!за ранее спасибо !!
История
Была ли, на ваш взгляд, альтернатива колхозному строительству? Если "да", то какая? ??чень надо напишите кратко пожалуйста!за ранее спасибо !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, была. Продолжение политики времен НЭПа, когда крестьянам предоставили значительную степень хозяйственной свободы и это сразу привело к быстрому восстановлению сельского хозяйства. Но крестьян-единоличников было сложно контролировать, да и требовались деньги на проведение индустриализации, собственно, поэтому и была начата коллективизация,а НЭП в деревне свернут.
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