Были многое такие кто опять взбегал на горячее бревнышко метался по нему и погибл?? там . на какие части можно разделить текст? составь и запеши план текста из трех пунктов. в ответе ты можешь использовать сочетания слов или пр...
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Были многое такие кто опять взбегал на горячее бревнышко метался по нему и погибл?? там . на какие части можно разделить текст? составь и запеши план текста из трех пунктов. в ответе ты можешь использовать сочетания слов или предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подбросил в костёр гнилое брёвнышко не досмотрел что изнутри оно населено рыжими муравьями . Затрещало бревно вывалили муравьи и в отчаяние забегали поверху и корёжились сгорая в пламени .Я зацепил брёвнышко и откатил его на край . Теперь муравьи многие -спасались бежали на песок на сосновые иглы .Но странно они не убегали от костра .Едва преодолев свой ужас они заворачивали кружились и какая-то сила влекла их назад к покинутой родине! Были многие такие кто опять взбегал на горячее брёвнышко метался по нему и погибал там
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