Было - ? взяли- 6 вёдер осталось в 2 раза меньше .

Было - ? взяли- 6 вёдер осталось в 2 раза меньше .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1). 6/2=3 - осталось 2). 6+3=9 - было Ответ: 9 ведер было
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