Было 11 помидор сорвали 5 сколько осталось
Разное
Было 11 помидор сорвали 5 сколько осталось
Ответ(ы):
Гость:
это точно, самую лёгкую задачу не могут решить
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