Было 12 карандашей,их разложили в коробки по 6 штук .сколько понадобилось коробок

Было 12 карандашей,их разложили в коробки по 6 штук .сколько понадобилось коробок

Ответ(ы):

Ответил Гость:
12:6=2 коробки тип понадобилось 2 коробки
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