Было 24 метра ткани швея сшил 6 пальто расходуя по 3 метра на каждое пальто. сколько ??етров ткани осталось? помогите пожалуйста

Математика

Было 24 метра ткани швея сшил 6 пальто расходуя по 3 метра на каждое пальто. сколько ??етров ткани осталось? помогите пожалуйста

Автор: Гость