Было 24 метра ткани швея сшил 6 пальто расходуя по 3 метра на каждое пальто. сколько ??етров ткани осталось? помогите пожалуйста
Математика
Было 24 метра ткани швея сшил 6 пальто расходуя по 3 метра на каждое пальто. сколько ??етров ткани осталось? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*3=18(м)- 6 пальто. 2)24-18=6(м) осталось Ответ: 6 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста ^ - значит например: 16 в квадрате 16^2 (X-3)^2 (2x-9)^2 (3a-4x)^2 4a^2-4ab+b^2 16x^2+24xy+9y^2 (6a-b)(6a+b) (7x+...
Биология