Было 24 метра ткани швея сшил 6 пальто расходуя по 3 метра на каждое пальто. сколько ??етров ткани осталось? помогите пожалуйста

Математика
Было 24 метра ткани швея сшил 6 пальто расходуя по 3 метра на каждое пальто. сколько ??етров ткани осталось? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*3=18(м)- 6 пальто. 2)24-18=6(м) осталось          Ответ: 6 метров
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