Было 8 мотков проволоки , по 2 метра в каждом. 7 метров проволоки использовали . Скол??ко метров проволоки осталось?

Математика

Было 8 мотков проволоки , по 2 метра в каждом. 7 метров проволоки использовали . Скол??ко метров проволоки осталось?

Автор: Гость