Было 8 мотков проволоки , по 2 метра в каждом. 7 метров проволоки использовали . Скол??ко метров проволоки осталось?
Математика
Было 8 мотков проволоки , по 2 метра в каждом. 7 метров проволоки использовали . Скол??ко метров проволоки осталось?
Ответ(ы):
Гость:
(8*2)-7=9(м)осталось
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