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Было ли объединение Руси неизбежным
Было ли объединение Руси неизбежным
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да, для того, что бы была защита от врагов. Единая культура, язык и религия
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