Было-? Взяли-6 ведер Осталось-? в 2раза меньше,чем взяли

Было-? Взяли-6 ведер Осталось-? в 2раза меньше,чем взяли

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)6/2=3(в)- ОСТАЛОСЬ 2)3+6=9(В)- БЫЛО Ответ: 9 вёдер.
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