Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ МЕСТАМИ АНАГРАММИРОВАНИЯ ЗАШИФРОВАН ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ Т...

Русский язык

Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ МЕСТАМИ АНАГРАММИРОВАНИЯ ЗАШИФРОВАН ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН. ПРИМЕР: кекс Али (лексика) РАЗГАДАЙТЕ ЗАШИФРОВАННЫЙ В АНАГРАММЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН: засекуемое.

Автор: Гость