Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ МЕСТАМИ АНАГРАММИРОВАНИЯ ЗАШИФРОВАН ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ Т...
Русский язык
Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ МЕСТАМИ АНАГРАММИРОВАНИЯ ЗАШИФРОВАН ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН. ПРИМЕР: кекс Али (лексика) РАЗГАДАЙТЕ ЗАШИФРОВАННЫЙ В АНАГРАММЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН: засекуемое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ,что сказуемое даже не думаю,а уверена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно!!!!! Боря купил 4 книги.Все книги без первой стоят 42 руб без второй 40 руб без т??етьей 38 без четвёртой 36.Сколько стоит каждая книга?
Русский язык
Придумайте веселые рассказы о том, как из-за неправильного написания одинаково звучащих слов возникают ошибки и недоразумения в письменном общении....
Право
Укажите , как называется совокупность органов , с помощью которых осуществляется ??осударственная власть