Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ МЕСТАМИ АНАГРАММИРОВАНИЯ ЗАШИФРОВАН ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ Т...

Русский язык
Быстрееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пожалуйстаааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!10боллов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В ПРИДУМА??ОМ СЛОВЕ ИЛИ В СОЧЕТАНИИ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСТАНОВКИ БУКВ МЕСТАМИ АНАГРАММИРОВАНИЯ ЗАШИФРОВАН ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН. ПРИМЕР: кекс Али (лексика) РАЗГАДАЙТЕ ЗАШИФРОВАННЫЙ В АНАГРАММЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН: засекуемое.
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю ,что сказуемое даже не думаю,а уверена 
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