Быт и нравы Древней Руси. Помогите, очень кратко.

Образ жизни - характеристика всех сторон жизни человека или отдельных слоев населения. Слобода - район на окраине города, заселенный ремесленниками одной специальности. Хоромы - жилой деревянный дом, часто из отдельных строений, соединенных сенями и переходами; жилище князей и бояр. ___________________­_____________ 1.Повседневная жизнь земледельцев и горожан. Большая часть населения Древней Руси проживала в сельской местности. Наиболее распространенными на Руси были большие семьи. Старший из мужчин был главой семьи, в которой совместно жили и трудились сыновья со своими женами и детьми. Они вместе обрабатывали землю. Воспитание детей было трудовым. С семи лет мальчика брали работать в поле. Девочки присматривали за братьями и сестрами, помогали по хозяйству. Люди рано вступали в брак, т.к. очень ценились трудовые руки. Девочка в 12 лет была уже на выданье. Случались и более ранние браки, хотя церковь их не поощряла. Города росли и становились торговыми и ремесленными центрами. В них сосредотачивалась и религиозная жизнь. Быт простых горожан мало отличался от крестьянского. В богатых и знатных семьях были свои порядки. Воспитанием княжича руководил его дядя - брат матери. Развлечением знати была охота и пиры. Гостей на пирах развлекали скоморохи и гусляры. 2.Военное дело. Профессиональными воинами были дружинники. Они передвигались на конях; по рекам и морям - на ладьях. Вои - члены народного ополчения. Броня и кольчуга - редкие и очень дорогие вещи. 3.Жилище. Между образом жизни верхушки и основной массы была существенная разница. Жилища князей и бояр - хоромы. Недалеко от них - жилища управителей, поварня, конюшня, кузница. Все постройки объединялись двором. Зажиточные горожане жили в срубах. Ремесленный люд обитал в слободах. Крестьяне жили в небольших домах: полуземлянках или срубных наземных постройках. 4.Одежда. Все жители Руси одевались одинаково. Мужчины: рубаха, порты, единственное украшение - пояс, верхняя одежда - зипуны, а зимой - кожухи. В качестве парадной одежды - византийский костюм. Женщины: длинная рубашка, понёва, обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой тканью. Голову замужней женщины украшал чепец. В торжественных случаях голову украшал кокошник. Женщины украшали себя цепочками, ожерельями, серьгами, браслетами и др. Таким образом, формирование государства и принятие христианства благотворно сказалось на быте и нравах восточных славян. Характерной чертой древнерусского быта стало возникновение существенной разницы между образом жизни верхушки общества и основной массы населения.