Бывали ли с вами в лесу или на реке трудные ситуации как вели себя в это время отвечая на вопрос постарайтесь использовать пословицы: друзья познаются в беде одному, не под силу - товарищей

один раз в липецкой области на реке дон я ловил рыбу.было ренне солнечное утро.рыба клевала стрекотали кузнечики.и вдрг лодку начало кртить уддто ктото ее по резьбе крутил.я ыл в оцепенении.и вдруг за спиной я услышал голос и увидел руку егора который пришел не на помщь.он спас меня и лодка утонула.потом выяснилось что то место было проклято.и мы с егором стали больше чем друзья.С ДРУГОМ ТЫ ЕШЬ ИЗ ОДНОЙ МИСКИ УКРЫВАЕШЬСЯ ОДНОЙ ШИНЕЛЬЮ НА ВОЙНЕ И ОН НИКОГДА НЕПОДВЕДЕТ.А ТОВАРИЩЬ И ПРИЯТЕЛЬ ЭТО НА УЛИЦЕ РИВЕТ ПОКА