Ц агаш от ребус ты шешу

Ц агаш от ребус ты шешу

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ребусты жауабы-ЦЕМЕНТ. Цементті рылыста пайдаланады. Оны рылыса арналан топыраа араластырып, й салуа немесе жол салуа т.б. олданады.
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