C какой особенностью восприятия мира римлянами связано появление парных богов?
Обществознание
C какой особенностью восприятия мира римлянами связано появление парных богов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С понятиями древних о двойственной природе Начала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 6 : 5. Общая прибыль предприятия за год составила 55 млн.руб. Какая...
Математика
дві бригади зібрали 24 корзини моркви, всього 288 кг. Перша бригада зібрала 156кг, друга-решту. скільки корзин зібрала кожна бригада?
Математика
номер 37 Чтобы привезти на стройку 180 т кирпича, одному шоферу на своей машине надо сделать 30 рейсов,а другому, на большей машине,-20 рейсов. За ...
Русский язык