C++Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов членами арифметической прогрессии с начальным значением X и разностью D . Входная строка содержит три целых числа: начальное значение X , разность D и размер масси...
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C++Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов членами арифметической прогрессии с начальным значением X и разностью D . Входная строка содержит три целых числа: начальное значение X , разность D и размер массива N , разделённые пробелом. Гарантируется, что 0 lt; N ≤ 10000 . Программа должна вывести содержимое массива: N первых членов арифметической прогрессии с начальным значением X и разностью D . входные данные 8 4 5 выходные данные 8 12 16 20 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale (0,""); string mas [20]; int x; int n; int d; cout<<"введите начальное число x: "; cin >> x; cout<<"введите число членов массива n: "; cin >> n; cout<<"введите разность чисел d: "; cin >> d; for (n;n>=1; n--) { cout<<x<<endl; x=x+d; } return 0; }
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