C++Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов членами арифметической прогрессии с начальным значением X и разностью D . Входная строка содержит три целых числа: начальное значение X , разность D и размер масси...

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C++Напишите программу, которая заполняет массив из N элементов членами арифметической прогрессии с начальным значением X и разностью D . Входная строка содержит три целых числа: начальное значение X , разность D и размер массива N , разделённые пробелом. Гарантируется, что 0 lt; N ≤ 10000 . Программа должна вывести содержимое массива: N первых членов арифметической прогрессии с начальным значением X и разностью D . входные данные 8 4 5 выходные данные 8 12 16 20 24

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