C завода отправили 9 подвод с посудой,на каждой по 2 ящика,и в каждом ящике по 45 дюжи?? тарелок.Сколько тарелок отправлено с завода?

Математика

C завода отправили 9 подвод с посудой,на каждой по 2 ящика,и в каждом ящике по 45 дюжи?? тарелок.Сколько тарелок отправлено с завода?

Автор: Гость