C завода отправили 9 подвод с посудой,на каждой по 2 ящика,и в каждом ящике по 45 дюжи?? тарелок.Сколько тарелок отправлено с завода?
Математика
C завода отправили 9 подвод с посудой,на каждой по 2 ящика,и в каждом ящике по 45 дюжи?? тарелок.Сколько тарелок отправлено с завода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45x12 = 540 тарелок в одном ящике 2) 9x2 = 18 ящиков всего 3) 18x540 = 9720 всего тарелок.
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