Ca+H3PO4= HNO3+Ba(OH)= N2O5+K2O= K2O+H3PO4= CO2+NAOH= Буду очень рада и благодарна если решите))))))))))))))))))))

Химия

Ca+H3PO4= HNO3+Ba(OH)= N2O5+K2O= K2O+H3PO4= CO2+NAOH= Буду очень рада и благодарна если решите))))))))))))))))))))

Автор: Гость