Ca+H3PO4= HNO3+Ba(OH)= N2O5+K2O= K2O+H3PO4= CO2+NAOH= Буду очень рада и благодарна если решите))))))))))))))))))))
Химия
Ca+H3PO4= HNO3+Ba(OH)= N2O5+K2O= K2O+H3PO4= CO2+NAOH= Буду очень рада и благодарна если решите))))))))))))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
3Ca+2H3PO4= Ca3(PO4)2+3H2 2HNO3+Ba(OH)2=Ba(NO3)2+2H2O N2O5+K2O=2KNO3 3K2O+2H3PO4=2K3PO4+3H2O CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O
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