Cайт это- 1)архив почтовых сообщений 2)программа, предназначенная для просмотра web-страниц 3)программа, предназначенная для создания web-страниц 4)набор web-cтраниц, принадлежащих частному лицу или организации
Информатика
Cайт это- 1)архив почтовых сообщений 2)программа, предназначенная для просмотра web-страниц 3)программа, предназначенная для создания web-страниц 4)набор web-cтраниц, принадлежащих частному лицу или организации
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