Cайт это- 1)архив почтовых сообщений 2)программа, предназначенная для просмотра web-страниц 3)программа, предназначенная для создания web-страниц 4)набор web-cтраниц, принадлежащих частному лицу или организации

Информатика
Cайт это- 1)архив почтовых сообщений 2)программа, предназначенная для просмотра web-страниц 3)программа, предназначенная для создания web-страниц 4)набор web-cтраниц, принадлежащих частному лицу или организации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) Оцените ответ) спасибо)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Координаты какого вектора совпадают с координатами вектора a+b?
Ответить
Русский язык
Не покатались а прокатились
Ответить
Литература
составить стих или стихи с рифмами Россия-стихия Одинок-порог Резцом-творцом М??новенье-прощенье
Ответить
Алгебра
Номер 87 весь пожалуйста срочно нужен
Ответить
Математика
Мотоциклист расстояние между двумя населенными пунктами проехал за 1ч 24 мин со ск??ростью 40 км/ч.Расстояние между этими населенными пунктами изоб...
Ответить