Cайт это- 1)архив почтовых сообщений 2)программа, предназначенная для просмотра web-страниц 3)программа, предназначенная для создания web-страниц 4)набор web-cтраниц, принадлежащих частному лицу или организации

Информатика

Cайт это- 1)архив почтовых сообщений 2)программа, предназначенная для просмотра web-страниц 3)программа, предназначенная для создания web-страниц 4)набор web-cтраниц, принадлежащих частному лицу или организации

Автор: Гость