Cаша купил 4 одинаковых ручки за 15 тыс.руб.,а Ира 6 таких же ручек за 21 тыс.руб.У кого покупка выгоднее?

Математика

Cаша купил 4 одинаковых ручки за 15 тыс.руб.,а Ира 6 таких же ручек за 21 тыс.руб.У кого покупка выгоднее?

Автор: Гость