Cаша купил 4 одинаковых ручки за 15 тыс.руб.,а Ира 6 таких же ручек за 21 тыс.руб.У кого покупка выгоднее?
Математика
Cаша купил 4 одинаковых ручки за 15 тыс.руб.,а Ира 6 таких же ручек за 21 тыс.руб.У кого покупка выгоднее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15000:4=3750р-стоит одна ручка Саши. 2)21000:6=3500р-стоит одна ручка Иры. 3)3750р>3500р, значит у Иры покупка выгоднее!
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