CD и EF - перпендикулярные прямые, угол AOB=90 гр.,угол AOF=125 гр.,найдите градусные меры углов AOE и FOB
Математика
CD и EF - перпендикулярные прямые, угол AOB=90 гр.,угол AOF=125 гр.,найдите градусные меры углов AOE и FOB
Ответ(ы):
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1) 140-90=50-EDC 2)120-90=30-CDF 3)50+30=80-EDF
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