Целебные свойства крапивы и правила применения в походных условиях. Подскажите пожалуйста))

Во-первых, тщательно промываем крапиву перед использованием. Крапива известна своими противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Кашицу из листьев прикладывают к местам порезов, ссадин, если добавить соль, то поможет при опухолях и гнойных язвах. Это растение хорошо останавливает кровотечения, ошпаренные листья прикладывают к ранам. Суп из крапивы оказывает общеукрепляющее действие на организм.