Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Цена литра сока х рублей. Сколько литров сока можно купить на 45 рублей?
Цена литра сока х рублей. Сколько литров сока можно купить на 45 рублей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Можно купить 45:х литров.
Похожие вопросы
Клетка для перевозки слона имеет форму куба с длиной ребра 3 м. Найди объем клетки. (Ответ 27 м в кубе)
Помогите написать программу в с ++ составить программу обработки матрицы размерности N*M. ВЫПОЛНИТЬ программу для N=3,M=4.Заполнение массива произв...
Найдите наибольшее значение функции y=13+12x-x^2 на отрезке (-2;2)
Помогите пожалуйста!! Какое преимущество имели министерства Александра I перед коллегиями Петра I?
Сколько различных трехзначных чисел можно записать используя цифры 4.0.2.5. если эти цифры в числе: а) могут повторяться б)не могут повторяться С р...
Подобрать пословицы о учении (Учёба)
Осевое сечение конуса - прямоугольный треугольник. Радиус основания конуса равен 5 см. Найдите объём конуса.
Какой делитель у числа 48
Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 1) закон зародышевого сходства 2) хромосомную теорию наследственн...
Что такое нур как можно написать сочинения на слово нр,по казахскии
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск