Цена литра сока х рублей. Сколько литров сока можно купить на 45 рублей?

Цена литра сока х рублей. Сколько литров сока можно купить на 45 рублей?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Можно купить 45:х литров.
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