Цена персиков на 20 р, выше чем цена абрикосов . для консервирования компота купили 3 кг персиков и 5 кг абрикосов . по какой цене покупались фрукты, если вся покупка обошлась в 620 руб. можно с полным решением плиз ...
Цена персиков на 20 р, выше чем цена абрикосов . для консервирования компота купили 3 кг персиков и 5 кг абрикосов . по какой цене покупались фрукты, если вся покупка обошлась в 620 руб. можно с полным решением плиз
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Возьмем за х стоимость абрикосов тогда персики х+20 составляем уравнение 5х+3(х+20) 5х+3х+60 8х=560 х=70 это абрикосы 70+20=90 5*70+3*90=620 350+270=620