цена товара была дважды повышена на одно и тоже число процентов. На сколько процентов снижалась цена товара каждый раз, если его первоначальная стоимо сть6000 сом., а окончательная 6615сом
цена товара была дважды повышена на одно и тоже число процентов. На сколько процентов снижалась цена товара каждый раз, если его первоначальная стоимо сть6000 сом., а окончательная 6615сом
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(1+х/100)*(1+х/100)*6000=6615 (1+х/100)=корень(6615/6000) х=(корень(6615/6000)-1)*100=5 ответ цена товара каждый раз повышалась на 5 %