Цепь состоит из последовательно включенных индуктивности и емкости. Определить емкость при резонансе напряжений для переменного тока частотой 500 кгц, если индуктивность цепи 0,725 мнг

Как я понял из задания: 500 кГц - частота резонанса. В таком случае надо воспользоваться законом Томсона: T=2*pi*sqrt(L*C) Отсюда: f=1/2*pi*sqrt(L*C) C=1/((2*pi*f)^2)*L=140 пФ