Ч тобы вырастить 1 ц. пшеницы,требуется 100 л. воды Чтобы вырастить 1 ц. риса,требуетс?? в 4 раза больше воды.Сколько литров воды требуется,чтобы вырастить 1 ц. риса?

Математика

Ч тобы вырастить 1 ц. пшеницы,требуется 100 л. воды Чтобы вырастить 1 ц. риса,требуетс?? в 4 раза больше воды.Сколько литров воды требуется,чтобы вырастить 1 ц. риса?

Автор: Гость