Ч тобы вырастить 1 ц. пшеницы,требуется 100 л. воды Чтобы вырастить 1 ц. риса,требуетс?? в 4 раза больше воды.Сколько литров воды требуется,чтобы вырастить 1 ц. риса?
Математика
Ч тобы вырастить 1 ц. пшеницы,требуется 100 л. воды Чтобы вырастить 1 ц. риса,требуетс?? в 4 раза больше воды.Сколько литров воды требуется,чтобы вырастить 1 ц. риса?
Ответ(ы):
Гость:
100*4=400(л)-требуется
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