Часть пути в 600 км турист пролетел на самолёте,а часть проехал в автобусе. на самол??те он пролетел расстояние в 9 раз больше, чем проехал на автобусе. сколько км турист проехал на автобусе?
Алгебра
Часть пути в 600 км турист пролетел на самолёте,а часть проехал в автобусе. на самол??те он пролетел расстояние в 9 раз больше, чем проехал на автобусе. сколько км турист проехал на автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1+S2=600 S1=9S2 S1=600/10=60(км) Ответ: на автобусе проехал 60 км.
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