Часть пути в 600 км турист пролетел на самолёте,а часть проехал в автобусе. на самол??те он пролетел расстояние в 9 раз больше, чем проехал на автобусе. сколько км турист проехал на автобусе?

Алгебра
Часть пути в 600 км турист пролетел на самолёте,а часть проехал в автобусе. на самол??те он пролетел расстояние в 9 раз больше, чем проехал на автобусе. сколько км турист проехал на автобусе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1+S2=600 S1=9S2 S1=600/10=60(км) Ответ: на автобусе проехал 60 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужно указать вид,спряжение и наклонение глагола. Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Кто сможет сделать?Сам не могу времени мало!
Ответить
Английский язык
Как по английскому в середине комнаты
Ответить
Русский язык
Решите номер 146 6 класс русский язык ладыженская, даю 30 балов
Ответить
Литература
Помогите ответит на вопрос весь мир одевает сама нагишом
Ответить