Часть пути в 600 км турист пролетел на самолёте,а часть проехал в автобусе. на самол??те он пролетел расстояние в 9 раз больше, чем проехал на автобусе. сколько км турист проехал на автобусе?

Алгебра

Часть пути в 600 км турист пролетел на самолёте,а часть проехал в автобусе. на самол??те он пролетел расстояние в 9 раз больше, чем проехал на автобусе. сколько км турист проехал на автобусе?

Автор: Гость