Частное чисел 18 и 6 равно часному чисел 24 и ? Частное чисел 32 и 4 равно разности чис??л 15 и ? Частное чисел 27 и 9 равно разности чисел ?? и 9

Математика

Частное чисел 18 и 6 равно часному чисел 24 и ? Частное чисел 32 и 4 равно разности чис??л 15 и ? Частное чисел 27 и 9 равно разности чисел ?? и 9

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