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Частота переменного тока 50гц .каков период колебаний силы тока
Частота переменного тока 50гц .каков период колебаний силы тока
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Т=1/50 Гц = 0.02секунд
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