ЧАСТЬ 2 (Помогите пожалуйста) Прочитайте текст и выполните задания 1- 9 (1)Удивительна власть музыки Чайковского. (2)Покорённые бессмертной её красотой, мы остаёмся на всю жизнь в прекрасном плену.(3)Музыка Чайков...

ЧАСТЬ 2 (Помогите пожалуйста) Прочитайте текст и выполните задания 1- 9 (1)Удивительна власть музыки Чайковского. (2)Покорённые бессмертной её красотой, мы остаёмся на всю жизнь в прекрасном плену.(3)Музыка Чайковского рождает в нас поток свежих, ярких и сильных, духовно обновляющих чувств. (4)Может быть, никто из русских композиторов 19 века не сказал своей музыкой так много о человеке, о его внутреннем мире. Его духовной жизни; никто с такой силой и остротой не раскрыл трагическую судьбу человека, своего современника. (5)Жизнь для Чайковского – борьба добра и зла, света и тьмы, человечности и правды против лжи и жестокости. (6)Борьба, которая часто кончается трагическим исходом, гибелью героя. (7)Но, слушая «Пиковую даму» и Шестую симфонию, глубоко потрясённые, мы стремимся снова и снова их слушать, снова пережить все вместе с героями: и их борьбу, и их гибель. Почему?.. (8)Наверное, потому, что чувство, которое мы испытываем, не ужас и подавленность, а прекраснейшее и человечнейшеее чувство сострадания, душевный подъём и готовность к борьбе, к действию. (9)Чайковский не только трагик. (10)Радость жизни, любовь, счастье, красота природы. Красота человеческих чувств – всё, к чему стремится, о чём мечтает человек, выражено в музыке Чайковского с меньшей силой, чем трагические стороны жизни. (11)Любящий, гневный, мудрый, нежный, протестующий, очень сложный, бесконечно отзывчивый и всегда человечный, - таков Чайковский. (По Е.А. Ручьевской) 1. Укажите стиль данного текста. 1) Художественный 2) Публицистический 3) Научный 4) Деловой 2. Определите способ образования слова ВЛАСТЬ. _________________________________________ 3. Из предложений 5 – 8 выпишите прилагательное (-ые) в форме превосходной степени. ______________________________________________________ 4. Определите способ связи слов в словосочетании В ПРЕКРАСНОМ ПЛЕНУ. ______________________________________________________ 5. Напишите вид придаточного в сложноподчинённом предложении 6. ___________________________________________________________ 6. Среди предложений 1 – 8 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью лексического повтора. Напишите номер этого предложения. ___________________________________________________________ 7. Выпишите сказуемое из предложения 1 ___________________________________________________________ 8. Среди предложений 1 – 3 найдите такое, в котором используется оксюморон. Напишите номер этого предложения. ____________________________________________________________ 9. Напишите, как называется фигура речи, состоящая в намеренном пропуске союзов. Этот приём использует автор текста в предложении 10. _____________________________________________________________