Часы показывают без четверти двенадцать. Сколько это часов и минут? Варианты: 11 ч 15 мин 11 ч 45 мин 12 ч 15 мин. 8 ч 45 мин 4 класс, контрольные работы, тесты по математике
Математика
Часы показывают без четверти двенадцать. Сколько это часов и минут? Варианты: 11 ч 15 мин 11 ч 45 мин 12 ч 15 мин. 8 ч 45 мин 4 класс, контрольные работы, тесты по математике
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Гость:
11 ч 45 мин Элементарно, Ватсон
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