Часы показывают без четверти двенадцать. Сколько это часов и минут? Варианты: 11 ч 15 мин 11 ч 45 мин 12 ч 15 мин. 8 ч 45 мин 4 класс, контрольные работы, тесты по математике

Математика

Часы показывают без четверти двенадцать. Сколько это часов и минут? Варианты: 11 ч 15 мин 11 ч 45 мин 12 ч 15 мин. 8 ч 45 мин 4 класс, контрольные работы, тесты по математике

Автор: Гость