Чебурашка и Гена съели торт. Чебурашка ел вдвое медленнее Гены, но начал есть на минуту раньше. В итоге им досталось торта поровну. За какое время Чебурашка съел бы торт в одиночку?

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Чебурашка съел 1/2 торта за х мин, а Гена за х-1 мин. Значит, за 1 мин Чебурашка съел 1/(2х) часть, а Гена 1/(2х-2) часть. И Чебурашка съел в 2 раза меньше, потому что вдвое медленнее. 1/(2x)=1/2*1/(2x-2) По правилу пропорции 2x-2=x x=2 За 1 мин Чебурашка съел 1/4. Ответ: Чебурашка съест весь торт в одиночку за 4 мин.