Чего общего в занятиях, религии, и культуре этрусков с историей известных вам древних народов, а что особенного?
История
Чего общего в занятиях, религии, и культуре этрусков с историей известных вам древних народов, а что особенного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
римляне переняли большую часть культуры этрусков, но самое интересное в народе этрусков то что они бесследно исчезли после того как их захватили римляне. Язык этрусков долгоое время никто н мог понять, пока один польский ученый не применил древнерусский алфавит и смог расшифровать часть этруского текста. Совет историков опровергнул это заявление и не поверил ему, однако через пол века нашелся новый ученый, который применил древнерусский алфавит и смог расшифровать несколько надписей этрусков, ходит гепотиза, что этруски после разгрома ушли на территорию современной россии и ассимилировали с местными народами.
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