Чехов "Хирургия" (Нужен сокращёный рассказ) Другими словами о чём говорится в текс??е, помогите плиз, срочно надо!

Гость: Гость:

В земской больнице за отсутствием доктора, уехавшего же­ниться, ведет прием фельдшер Курятин. Это толстый человек лет сорока, в поношенной жилетке и истрепанных брюках. На лице у него выражение долга и приятности, а в руке — сигара, изда­ющая зловоние.На прием приходит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе. Он жалуется на больной зуб, на то, что у него от этого зуба вся голова болит и в ухо стреляет. Садится и раскрывает для осмотра рот.Фельдшер среди других, пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один, украшенный дуплом, и говорит, что его нужно вырвать.Дьячок с уважением отвечает, что фельдшеру лучше знать. Ведь он человек, специально обученный для того, чтобы знать, что и как лечить.Фельдшер Курятин скромничает и выбирает инструменты для удаления зуба, сопровождая поиски воспоминаниями о помещи­ке Александре Иваныче Египетском. Курятин якобы удалял зуб этому человеку, жившему семь лет в Петербурге и перенюхавше­му всех профессоров.Но какой именно взять инструмент, он не знает и, положив козью ножку, берет щипцы. Подходит к дьячку, раскрывшему рот, и начинает удалять зуб.Подрезывает десну и пытается вытянуть зуб. Дьячок кричит от боли и хватает фельдшера руками. Тот возмущается, что дья­чок ему мешает, и продолжает тянуть. Проходят томительные полминуты, у дьячка от боли выпучены глаза, на багровом лице выступил пот, на глазах слезы, колени подняты до локтей — и щипцы срываются с зуба. Вонмигласов лезет в рот и нащупывает больной зуб на старом месте.Уважительное отношение дьячка к Курятину переходит в на­смешку, тот огрызается и повторяет свою попытку вырвать боль­ной зуб. Просит дьячка не учить его и не дергаться. Тянет… Ну… Ну… Слышен хрустящий звук. «Так я и знал!» — восклицает фельдшер.Вонмигласов совершенно ошеломлен. Он лезет в рот и обна­руживает вместо больного зуба два торчащих обломка. В адрес фельдшера звучат откровенные ругательства. Тот отвечает гру­бостью: «Мало тебя в бурсе березой потчевали… Ничто тебе, не околеешь!»