Человек 1ч шел по прямой дороге со скоростью 4км/ч,а потом еще 1ч ехал на велосипеде со скоростью 16км/ч.какова средняя скорость на всем пути?С ДАНО И РЕШЕНИЕ!
Человек 1ч шел по прямой дороге со скоростью 4км/ч,а потом еще 1ч ехал на велосипеде со скоростью 16км/ч.какова средняя скорость на всем пути?С ДАНО И РЕШЕНИЕ!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано: t=1ч v=4км/ч t=1ч v=16км/ч Найти: v(ср.) =? v(ср)=S(весь) /t(все) S=vt=4км/ч·1ч=4км S=vt=16км/ч·1ч=16км t=t+t=1ч+1ч=2ч S=S+S=4км+16км=20км v(ср)=20км/2ч=10км/ч Ответ: 10км/ч