Человек поставил на зуб золотую коронку, по истечении некоторого времени возникл?? необходимость в еще одной коронке, но средств на коронку у него нет. Возможен ли вариант, чтобы поставить на зуб стальную коронку? Что Вы можете...
Химия
Человек поставил на зуб золотую коронку, по истечении некоторого времени возникл?? необходимость в еще одной коронке, но средств на коронку у него нет. Возможен ли вариант, чтобы поставить на зуб стальную коронку? Что Вы можете предложить в решении данной проблемы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакцию серебряного зеркала на зубе,будет как стальной по цвету
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