Человек поставил на зуб золотую коронку, по истечении некоторого времени возникл?? необходимость в еще одной коронке, но средств на коронку у него нет. Возможен ли вариант, чтобы поставить на зуб стальную коронку? Что Вы можете...

Химия

Человек поставил на зуб золотую коронку, по истечении некоторого времени возникл?? необходимость в еще одной коронке, но средств на коронку у него нет. Возможен ли вариант, чтобы поставить на зуб стальную коронку? Что Вы можете предложить в решении данной проблемы?

Автор: Гость