Человек ростом 1.6 м стоит на расстоянии 17м от столба , на котором висит фонарь на высоте 5м. Найдите длину тела человека в м

пускай х- это длина тени человека, тогда по подобию треугольников получаем 5/1,6=(17+х)/х по пропорции получаем что 5х=(17+х)*1,6 5х=27,2+1,6х 5х-1,6х=27,2 3,4х=27,2 х=27,2/3,4 х=8 ответ 8 метров длина тени человека А т.к. тень от фонаря состоит из расстояния от столба до человека + тень человека и получаем 17+х