Человек стоит в начале улицы и видит:по левой ее стороне расположены дома с нечетными номерами а по правой с четными.По какой стороне улицы он пойдет чтобы прийти к дому номер 19 и каким по счету будет этот дом среди домов эт...
Математика
Человек стоит в начале улицы и видит:по левой ее стороне расположены дома с нечетными номерами а по правой с четными.По какой стороне улицы он пойдет чтобы прийти к дому номер 19 и каким по счету будет этот дом среди домов этой стороны улицы? каким по счету среди домов этой стороны номер 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он пойдет по левой стороне и это будет по счету десятый дом.
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