Человек стоит в начале улицы и видит:по левой ее стороне расположены дома с нечетными номерами а по правой с четными.По какой стороне улицы он пойдет чтобы прийти к дому номер 19 и каким по счету будет этот дом среди домов эт...

Математика

Человек стоит в начале улицы и видит:по левой ее стороне расположены дома с нечетными номерами а по правой с четными.По какой стороне улицы он пойдет чтобы прийти к дому номер 19 и каким по счету будет этот дом среди домов этой стороны улицы? каким по счету среди домов этой стороны номер 16

Автор: Гость