Человек стоит в начале улицы и видит по левой ею стороне расположены дома с нечетным номерами а по правой с чётными по какой стороне улицы он пойдёш чтобы прийти к дому 19 и каким по счету будет этот дом среди домов этой сторон...
Математика
Человек стоит в начале улицы и видит по левой ею стороне расположены дома с нечетным номерами а по правой с чётными по какой стороне улицы он пойдёш чтобы прийти к дому 19 и каким по счету будет этот дом среди домов этой стороны улицы? Каким по счету среди домов правой стороны улицы будет дом номер 16?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 квартира с права а номер 19 на левой
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