Человек стоит в начале улицы и видит по левой ею стороне расположены дома с нечетным номерами а по правой с чётными по какой стороне улицы он пойдёш чтобы прийти к дому 19 и каким по счету будет этот дом среди домов этой сторон...

Математика

Человек стоит в начале улицы и видит по левой ею стороне расположены дома с нечетным номерами а по правой с чётными по какой стороне улицы он пойдёш чтобы прийти к дому 19 и каким по счету будет этот дом среди домов этой стороны улицы? Каким по счету среди домов правой стороны улицы будет дом номер 16?

Автор: Гость