Человек в день использует 10л воды Сколько литров воды в день используют 1 000 человек? За сколько дней они используют 100 000 л воды?

Математика
Человек в день использует 10л воды Сколько литров воды в день используют 1 000 человек? За сколько дней они используют 100 000 л воды?
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