Человек в день использует 10л воды Сколько литров воды в день используют 1 000 человек? За сколько дней они используют 100 000 л воды?

Математика

Человек в день использует 10л воды Сколько литров воды в день используют 1 000 человек? За сколько дней они используют 100 000 л воды?

Автор: Гость