Человеку даже в повседневной жизни важно знать о существовании бактерий-анаэробов, так как ....
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Человеку даже в повседневной жизни важно знать о существовании бактерий-анаэробов, так как ....
Ответ(ы):
Гость:
Бактерии (эубактерии (Eubacteria), др.-греч. — палочка) — домен (надцарство) прокариотных (безъядерных) микроорганизмов, чаще всего одноклеточных. К настоящему времени описано около десяти тысяч видов бактерий и предполагается, что их существует свыше миллиона, однако само применение понятия вида к бактериям сопряжено с рядом трудностей.
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